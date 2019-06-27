شؤون فلسطينية

الجمعة آخر موعد لانسحاب القوائم المرشحة لانتخابات الإعادة

الجمعة آخر موعد لانسحاب القوائم المرشحة لانتخابات الإعادة
انتخابات محلية - الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الخميس، أن آخر موعد لتقديم طلبات انسحاب القوائم المرشحة للانتخابات المحلية- الإعادة للعام 2019 هو نهاية دوام يوم غدٍ الجمعة الموافق 28 حزيران/يونيو، وفقاً للجدول الزمني المعلن مسبقاً.

وأشارت اللجنة إلى أن مكاتبها في المناطق الانتخابية، ستكون مفتوحة يوم غدٍ من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الثالثة مساء، لاستقبال أي طلبات انسحاب محتملة.

يشار إلى أن اللجنة، ستنشر القائمة النهائية للقوائم ومرشحيها يوم الاثنين الموافق الثامن من تموز/ يوليو.

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