دولي

الديمقراطيون يطلقون مارثون السباق الرئاسي بـ 20 مرشحاً

الديمقراطيون يطلقون مارثون السباق الرئاسي بـ 20 مرشحاً
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
انطلق ماراثون الحزب الديمقراطي لاختيار مرشح واحد من بين أكثر من 20 شخصية لمواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى عام 2020.

وبدأ السباق مساء أمس الأربعاء، حيث اختار الديمقراطيون إجراء مناظرتهم في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وقسمت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي المناظرة بين المتنافسين على يومين، يشارك في كل منهما عشرة مرشحين، بدأت الأولى أمس في الساعات الأولى من صباح الخميس، على أن يعقد الجزء الثاني لاحقاً في اليوم التالي، وذلك لكثرة عدد المرشحين.

وشارك في الليلة الأولى للمناظرة عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، والنائب، تيم ريان، ووزير التنمية الحضرية السابق، جوليان كاسترو، والسيناتور كوري بوكر، والسيناتور إليزابيث وارين، والنائب السابق بيتو أورورك، والسيناتور آمي كلوبوشار، والنائب تولسي جابارد، وحاكم الولاية جاي إنسلي، والنائب السابق جون ديلاني.

أما الليلة الثانية من المناظرات فيشارك فيها نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والسيناتور بيرني ساندرز، والنائب ماريان ويليامسون، ومحافظ ولاية كولورادو السابق جون هيكنلوبر، وأندرو يانج، ورئيس بلدية مقاطعة ساوث بيند بيت بوتيجيج.

وتطرق المتنافسون خلال المناظرة، إلى مناقشة طرق التعامل مع قضية الهجرة وفرض ضرائب وسياسات حمائية على شركاء واشنطن التجاريين، إضافة إلى قضايا السياسة الخارجية وعلى رأسها التعامل مع إيران والصين وفنزويلا وكوريا الشمالية والقضية الفلسطينية.

وواحدة من القضايا التي أظهرت الاختلافات بين المرشحين العشرة على المسرح كانت الرعاية الصحية، إذ تجادل المرشحون بين مؤيد ومعارض بشأن إلغاء التأمين الخاص والتحول إلى نظام الرعاية الصحية للجميع.

كما انتقد الديمقراطيون العشرة، الاقتصاد الوطني، واعتبروا أن الإجراءات الموجودة هي فقط لخدمة الأغنياء، أما فيما يخص إيران فقد انتقد أحد المرشحين إدارة ترامب التي قال إنها "قادت البلاد إلى شفا الحرب مع  إيران".

وتباينت آراء المرشحين إزاء السؤال ما هي أكبر التهددات التي تواجهها الولايات المتحدة؟، إذ قال البعض إن أكبر تهديد هو الصين، في حين ذكر آخرون أن تغير المناخ أيضاً من أكبر التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة، كما أشار البعض إلى أن إيران ومخاطر الحرب النووية من أكبر التهديدات للبلاد.

ومن المقرر، أن يجري الحزب الديمقراطي 12 مناظرة بين مرشحيه، منها 6 مناظرات خلال 2019، و6 أخرى عام 2020 على أن يكون منتصف نيسان/ أبريل العام المقبل موعد آخر مناظرة بين مرشحيه.

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