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الملك سلمان وولي العهد يتبرعان بـ 15 مليون ريال لخدمة "فرجت"

الملك سلمان وولي العهد يتبرعان بـ 15 مليون ريال لخدمة "فرجت"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن تبرع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، بمبلغ عشرة ملايين ريال، وتبرع ولي العهد محمد بن سلمان، بمبلغ خمسة ملايين ريال لخدمة "فرجت" في مرحلتها الثانية.

وشكر وزير الداخلية، عبد العزيز بن سعود، كلاً من العاهل السعودي، وولي العهد على التبرع السخي؛ لخدمة "فرجت"، وفق (روسيا اليوم).

جاء ذلك خلال تدشين الوزير في جدة مساء الأربعاء المرحلة الثانية من خدمة "فرجت" التي جاءت لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة، كما تبرع الوزير نفسه بمبلغ مليوني ريال لخدمة "فرجت".

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