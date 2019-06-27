شاهد: بلدية رام الله تختتم فعاليات مهرجان "وين ع رام الله"

خاص دنيا الوطن - بهاء بركات



اختمت بلدية رام الله فعاليات مهرجان "وين ع رام الله" تحت شعار "التنوع والاختلاف"، وذلك الاثنين الماضي، في ميدان راشد الحدادين مقابل مقرها الرئيس.





وضم المهرجان مجموعة واسعة من الفعاليات والعروض الثقافية والفنية، حيث يتخذ (وين ع رام االله) في كل سنة فكرة أو قيمة لبناء برنامجه الفني.





وفي نسخته الحالية يتخذ شعار "التنوع والاختلاف" والذي ينعكس في برنامجه الفني العام، قيمة المهرجان مرتبطة بواقع تعددية مدينة رام الله، وانفتاحها وتآلف سكانها الذين يشاركون في صنع تاريخها الحاضر والمستقبل.







وأضافت أبو بكر، أن هذا عام شهد مشاركة آلاف المواطنين من مختلف فئات المدينة على مدار أسبوع المهرجان، مشيرة إلى أن المهرجان "وسيلة للالتقاء خارج القاعة وتقاليدها في الفضاءات المفتوحة للمدينة، وتعميق هذه الفضاءات ومنحها روحاً جديدة، وللذهاب أبعد نحو جمهور أوسع واهتمامات أعمق وفضاء.





وأوضحت أبو بكر لـ "دنيا الوطن"، أن "وين ع رام الله" هو مهرجان المدينة السنوي، وامتداد لتقاليدها العتيقة واستعادة لذاكرتها ودورها، وهو استكمال معاصر لعادتها في صناعة الفرح والاحتفاء بالثقافة والفنون.







من جهتها، قالت المواطنة أسارة حلايقة لـ "دنيا الوطن": إن المهرجان هذا العام منظم بشكل جميل، ويحتوي على العديد من الفعاليات والفقرات، من الفقرات الغنائية إلى فرق تقدم أداء معاصراً.





وأضاف المواطن يوسف حجير، أن هناك نقلة نوعية في مهرجان هذا العام من ناحية استقطاب الفنانين العرب مثل حمزة نمرة، والفنان أحمد جمال، فكان مهرجاناً رائعاً جداً، ونشكر بلدية رام الله على هذه الجهود.







من جهتها، أكدت مديرة الدائرة الثقافية والمجتمعية في بلدية رام الله سالي أبو بكر، لـ "دنيا الوطن" أن مهرجان "وين ع رام الله" هو مهرجان المدينة الذي ينظم في المساحات والفضاءات العامة لمدينة رام الله والأماكن غير التقليدية من: حدائق عامة، ميادين، مواقف سيارات، ساحات البلدة القديمة، المساحات الخارجية لمؤسسات المدينة، وغيرها، كما يفتح المجال لخيال الفرق والفنانين لاكتشاف مناطق جديدة في المدينة، تتناسب مع العروض المقدمة فنياً وتقنياً.