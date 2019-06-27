شؤون فلسطينية

شاهد: بلدية رام الله تختتم فعاليات مهرجان "وين ع رام الله"

شاهد: بلدية رام الله تختتم فعاليات مهرجان "وين ع رام الله"
خاص دنيا الوطن - بهاء بركات
اختمت بلدية رام الله فعاليات مهرجان "وين ع رام الله" تحت شعار "التنوع والاختلاف"، وذلك الاثنين الماضي، في ميدان راشد الحدادين مقابل مقرها الرئيس.

وضم المهرجان مجموعة واسعة من الفعاليات والعروض الثقافية والفنية، حيث يتخذ (وين ع رام االله) في كل سنة فكرة أو قيمة لبناء برنامجه الفني.

وفي نسخته الحالية يتخذ شعار "التنوع والاختلاف" والذي ينعكس في برنامجه الفني العام، قيمة المهرجان مرتبطة بواقع تعددية مدينة رام الله، وانفتاحها وتآلف سكانها الذين يشاركون في صنع تاريخها الحاضر والمستقبل.

من جهتها، أكدت مديرة الدائرة الثقافية والمجتمعية في بلدية رام الله سالي أبو بكر، لـ "دنيا الوطن" أن مهرجان "وين ع رام الله" هو مهرجان المدينة الذي ينظم في المساحات والفضاءات العامة لمدينة رام الله والأماكن غير التقليدية من: حدائق عامة، ميادين، مواقف سيارات، ساحات البلدة القديمة، المساحات الخارجية لمؤسسات المدينة، وغيرها، كما يفتح المجال لخيال الفرق والفنانين لاكتشاف مناطق جديدة في المدينة، تتناسب مع العروض المقدمة فنياً وتقنياً.

وأضافت أبو بكر، أن هذا عام شهد مشاركة آلاف المواطنين من مختلف فئات المدينة على مدار أسبوع المهرجان، مشيرة إلى أن المهرجان "وسيلة للالتقاء خارج القاعة وتقاليدها في الفضاءات المفتوحة للمدينة، وتعميق هذه الفضاءات ومنحها روحاً جديدة، وللذهاب أبعد نحو جمهور أوسع واهتمامات أعمق وفضاء.

وأوضحت أبو بكر لـ "دنيا الوطن"، أن "وين ع رام الله" هو مهرجان المدينة السنوي، وامتداد لتقاليدها العتيقة واستعادة لذاكرتها ودورها، وهو استكمال معاصر لعادتها في صناعة الفرح والاحتفاء بالثقافة والفنون.

من جهتها، قالت المواطنة أسارة حلايقة لـ "دنيا الوطن": إن المهرجان هذا العام منظم بشكل جميل، ويحتوي على العديد من الفعاليات والفقرات، من الفقرات الغنائية إلى فرق تقدم أداء معاصراً.

وأضاف المواطن يوسف حجير، أن هناك نقلة نوعية في مهرجان هذا العام من ناحية استقطاب الفنانين العرب مثل حمزة نمرة، والفنان أحمد جمال، فكان مهرجاناً رائعاً جداً، ونشكر بلدية رام الله على هذه الجهود.

 

أخبار ذات صلة

إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بمخيم جنين

إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بمخيم جنين

الجمعة آخر موعد لانسحاب القوائم المرشحة لانتخابات الإعادة

الجمعة آخر موعد لانسحاب القوائم المرشحة لانتخابات الإعادة

(نيويورك تايمز): ورشة البحرين فشلت رغم كل ما فعلته الإدارة الأمريكية

(نيويورك تايمز): ورشة البحرين فشلت رغم كل ما فعلته الإدارة الأمريكية

الفرا: الاتحاد الأوروبي شارك في (ورشة المنامة) بوفد تقني وللاستماع فقط

الفرا: الاتحاد الأوروبي شارك في (ورشة المنامة) بوفد تقني وللاستماع فقط

الإعلام الإسرائيلي: 20 حريقا بالأمس.. بالونات غزة الحارقة تشعل الغلاف من جديد

الإعلام الإسرائيلي: 20 حريقا بالأمس.. بالونات غزة الحارقة تشعل الغلاف من جديد

حسين الشيخ: تم عقد لقاء فلسطيني- إسرائيلي لبحث أموال المقاصة

حسين الشيخ: تم عقد لقاء فلسطيني- إسرائيلي لبحث أموال المقاصة

مجدلاني: السياسة الأمريكية معزولة وورشة المنامة هزيلة المحتوى وعقيمة النتائج

مجدلاني: السياسة الأمريكية معزولة وورشة المنامة هزيلة المحتوى وعقيمة النتائج

توغل محدود لآليات الاحتلال شرقي خانيونس.. والزوارق تُطلق النار شمال القطاع

توغل محدود لآليات الاحتلال شرقي خانيونس.. والزوارق تُطلق النار شمال القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

عبد الباري عطوان وإيران

عبد الباري عطوان وإيران

شؤون فلسطينية

إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بمخيم جنين

إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بمخيم جنين

الجمعة آخر موعد لانسحاب القوائم المرشحة لانتخابات الإعادة

الجمعة آخر موعد لانسحاب القوائم المرشحة لانتخابات الإعادة

الإعلام الإسرائيلي: 20 حريقا بالأمس.. بالونات غزة الحارقة تشعل الغلاف من جديد

الإعلام الإسرائيلي: 20 حريقا بالأمس.. بالونات غزة الحارقة تشعل الغلاف من جديد

توغل محدود لآليات الاحتلال شرقي خانيونس.. والزوارق تُطلق النار شمال القطاع

توغل محدود لآليات الاحتلال شرقي خانيونس.. والزوارق تُطلق النار شمال القطاع

قاتل عائلة دوابشة يرفض الإدلاء بشهادته في المحاكمة

قاتل عائلة دوابشة يرفض الإدلاء بشهادته في المحاكمة

مصرع مواطن إثر انقلاب مركبته جنوب بيت لحم

مصرع مواطن إثر انقلاب مركبته جنوب بيت لحم

حالة الطرق في قطاع غزة صباح اليوم الخميس

حالة الطرق في قطاع غزة صباح اليوم الخميس

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

منوعات

إيران تعتقل الممثل محسن أفشاني بسبب فيديو مع زوجته

إيران تعتقل الممثل محسن أفشاني بسبب فيديو مع زوجته

سلاف فواخرجي &#34;غجرية&#34; في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي "غجرية" في أحدث جلسة تصوير

طفلة متلازمة داون توجه رسالة لياسمين صبري.. والأخيرة تعتذر للمرة الثالثة

طفلة متلازمة داون توجه رسالة لياسمين صبري.. والأخيرة تعتذر للمرة الثالثة

تسريب صور لإبنتي تامر حسني وبسمة بوسيل.. هل يشبهان والدهما؟

تسريب صور لإبنتي تامر حسني وبسمة بوسيل.. هل يشبهان والدهما؟

رجاء الجداوي: لم أكن أملك ثمن حذاء.. وأفتخر بتجاعيدي

رجاء الجداوي: لم أكن أملك ثمن حذاء.. وأفتخر بتجاعيدي

إليسا تتحدث عن مرضها وتكشف سبب الجراحة التي خضعت لها مؤخرًا

إليسا تتحدث عن مرضها وتكشف سبب الجراحة التي خضعت لها مؤخرًا

انتحار نجم فيديوهات يوتيوب &#34;Etika&#34;: &#34;لقد خذلتكم.. لا تدعوا السوشيال ميديا تستنزفكم&#34;

انتحار نجم فيديوهات يوتيوب "Etika": "لقد خذلتكم.. لا تدعوا السوشيال ميديا تستنزفكم"

&#34;بفستان قصير وتاتو&#34;.. أول جلسة تصوير لهيفاء وهبي بعد وعكتها الصحية

"بفستان قصير وتاتو".. أول جلسة تصوير لهيفاء وهبي بعد وعكتها الصحية

تابوت ذهبي وسط كتلة خرسانة.. لماذا كلف دفن مايكل جاكسون 23 ألف دولار؟

تابوت ذهبي وسط كتلة خرسانة.. لماذا كلف دفن مايكل جاكسون 23 ألف دولار؟

وفاة المخرج المصري محمد النجار

وفاة المخرج المصري محمد النجار

عربي

الملك سلمان وولي العهد يتبرعان بـ 15 مليون ريال لخدمة &#34;فرجت&#34;

الملك سلمان وولي العهد يتبرعان بـ 15 مليون ريال لخدمة "فرجت"

هجوم بطائرة مُسيرة على قاعدة حميميم الروسية بسوريا

هجوم بطائرة مُسيرة على قاعدة حميميم الروسية بسوريا

الجيش الليبي يكشف تفاصيل جديدة عن طيار أمريكي أسير لديه

الجيش الليبي يكشف تفاصيل جديدة عن طيار أمريكي أسير لديه

مقتل سبعة مدنيين بقذيفة صاروخية في سيناء

مقتل سبعة مدنيين بقذيفة صاروخية في سيناء