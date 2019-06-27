الفرا: الاتحاد الأوروبي شارك في (ورشة المنامة) بوفد تقني وللاستماع فقط





وشدّد سفير فلسطين في الاتحاد الأوروبي، أن دولاً أوروبية، أخدت قراراً، رداً على الإدارة الأمريكية، بخصوص (أونروا)، وقررت زيادة دعمها لها.

رام الله - دنيا الوطنقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا: إن الاتحاد الأوروبي، شارك في ورشة البحرين بالعاصمة البحرينية، بمستوى متدنٍ جداً، وللاستماع فقط.وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه التقى بنائب منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وأبلغه بموقف الاتحاد بأنه ثابت ولا تغيير فيه، وأن الاتحاد شارك بمستوى تقني للاستماع، وأن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد يجمعون على ألا حل، سوى السياسي وبحل الدولتين فقط.وقال الفرا: إن الاتحاد الأوروبي، نقل للإدارة الأمريكية قبل انطلاق هذه الورشة، بأنه لا يمكم للاتحاد الأوروبي، أن يقبل بفصل الحل الاقتصادي عن السياسي، فالحل هو حل سياسي أولاً، ثم النظر فيما بعد لجميع الحلول ومساعدة الفلسطينيين في بناء مؤسساتهم، أما الذهاب لمشاريع وهمية شيء مرفوض، وعبروا عنه في هذا الإطار.وتابع: "الروابط الجغرافية التاريخية بين أوروبا والمنطقة، تجعل هناك قلق من أوروبا، وترفض التفرد الأمريكي في هذا الملف".