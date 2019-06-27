الإعلام الإسرائيلي: 20 حريقا بالأمس.. بالونات غزة الحارقة تشعل الغلاف من جديد

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن حصيلة الحرائق التي اندلعت في مستوطنات غلاف غزة، بالأمس الأربعاء، بلغت 20 حريقاً.وقال موقع (حدشوت 24) إن الحريق رقم 20 اندلع في ساعات الليل من يوم أمس الأربعاء، نتيجة سقوط بالونات حارقة، أطلقت من القطاع.وبحسب الموقع الإسرائيلي، اندلعت غالبية الحرائق، في المجلس الإقليمي (شاعر هنيغيف)، والمجلس الإقليمي (أشكول).وأضاف، أن بالونات غزة الحارقة، تسببت يوم أمس الأول الثلاثاء، في اندلاع نحو 20 حريقاً في غلاف غزة.وأشار الموقع الى أن سكان الغلاف، يشعرون بحالة من الاستياء، ويتهمون حكومة نتنياهو بعدم فعل شيء، والتخلي عنهم، وتركهم لوحدهم في مواجهة البالونات الحارقة، التي يطلقها الفلسطينيون رفضاً لاستمرار الحصار، الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.