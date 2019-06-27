حسين الشيخ: تم عقد لقاء فلسطيني- إسرائيلي لبحث أموال المقاصة

رام الله - دنيا الوطنالتقى أمس الأربعاء، حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، بوزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون؛ من أجل التباحث في موضوع أموال المقاصة الفلسطينية، التي تحتجزها إسرائيل.وقال حسين الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه بموقع (تويتر): "التقيت أمس وزير المالية الإسرائيلي كحلون، وتم التباحث بسبل حل حجز الأموال الفلسطينية لدى إسرائيل".وأضاف الشيخ: "شارك في اللقاء، وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، ولم يحدث أي تقدم، حيث أكدنا على رفضنا مبدأ الخصم، وطالبنا بوقف تنفيذ حجز الأموال".