مجدلاني: السياسة الأمريكية معزولة وورشة المنامة هزيلة المحتوى وعقيمة النتائج





وأكد أننا "نعتقد أن إضعاف هذه السياسية تمهيد لإنهائها لأن هذه الإدارة لن تستمر للأبد، وتواجه إشكاليات في علاقتها الدولية".



وأضاف مجدلاني: أن ورشة البحرين ولدت ميتة، وهي خالية المضمون، وهزيلة المحتوى وعقيمة النتائج، وبالتالي لم يكن لهذه الورشة هدف سوى عقدها، وأن كوشنر من خلال عقد الورشة أراد أن يؤكد أن السياسة الأمريكية ماضية، رغم كل الرقض الذي تواجهه.



وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أن الأهم من ذلك، أن هذا المؤتمر الذي تحول إلى ورشة ومنها إلى جلسة، كانت فاقدة للشرعية لأن الوجود الفلسطيني لم يكن، وبالتالي المقاطعة الفلسطينية والمشاركة الضعيفة والهزيلة للعرب وبعض المشاركات الدولية، لن يبقى لها أي قيمة عملية، ولا حتى واقعية على الإطلاق.

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن الشيء الرئيس والجوهري، يظهر يوماً بعد يوم في كل المؤتمرات، أن السياسة الأمريكية معزولة، لا تجد سوى إسرائيل، وبعض الدول في المحيط الهادي، والتي تتبنى الموقف الأمريكي.وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إننا نعتبر أن محاصرة الموقف الأمريكي والإسرائيلي، وعزله عن المحيط الدولي، واحدة من الوسائل الرئيسية لإضعاف هذا الموقف، رغم أن واشنطن تمارس سياسة العربدة والبلطجة الدولية.