توغل محدود لآليات الاحتلال شرقي خانيونس.. والزوارق تُطلق النار شمال القطاع

أربع جرفات عسكرية إسرائيلية شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.





وأفادت مصادر محلية، أن أربع جرافات، توغلت انطلاقًا من بوابة "السناطي" شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس.





في سياق متصل، أطلقت زوارق الاحتلال، النار في بحر شمال قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطنتوغلت آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، لمسافة محدودة، وتقدمت