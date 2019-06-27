قاتل عائلة دوابشة يرفض الإدلاء بشهادته في المحاكمة

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس) أن عميرام بن أوليئيل، المتهم بقتل عائلة دوابشة في قرية دوما في عام 2015، تراجع أمس الأربعاء، عن نيته الإدلاء بشهادته في محكمة اللد المركزية.وكان من المفترض أن يدلي بن أوليئيل بشهادته، لكن محاميه قال باسمه في الجلسة: إنه قرر عدم القيام بذلك بزعم "شعوره بالظلم" خلال الإجراءات التمهيدية، حيث اختار بن أوليئيل عدم الإدلاء بشهادته، بعد أن تم إبلاغه بأن ذلك يمكن أن يعزز أدلة الادعاء ضده.وأفادت الصحيفة، بأنه في الإجراءات التمهيدية، التي انتهت قبل عام، تم رفض اعترافين لبن أوليئيل بادعاء أنه تم جبايتهما منه تحت وطأة التعذيب، لكن المحكمة صادقت على اعتراف ثالث له بشأن تنفيذ عملية القتل.وتضمن هذا الاعتراف إعادة تمثيل جريمة القتل، وبالتالي اعتقد الادعاء أن القضية المرفوعة ضده لا تزال قوية، وقالت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلي، في نهاية الإجراءات التمهيدية أن النيابة لديها أدلة إضافية، بما في ذلك الأدلة الظرفية والتفاصيل التي عرفها بن أوليئيل حول جريمة القتل.