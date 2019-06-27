مصرع مواطن إثر انقلاب مركبته جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن (42 عاماً) من سكان بلدة زعترة جنوب شرق بيت لحم مصرعه، نتيجة انقلاب مركبته في ساعه متأخرة من اللية الماضية، بواد التعامرة شرق بيت لحم.وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن المواطن ادخل لمستشفى الجمعية العربية في بيت جالا بحاله حرجة نتيجة تعرضه لحادث سير، ولاحقاً أعلن الأطباء عن وفاته.وأكد ارزيقات، أن خبراء الحوادث، باشروا بإجراء التحقيقات الأولية للوقوف على ملابسات الحادث.