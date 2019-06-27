حالة الطرق في قطاع غزة صباح اليوم الخميس





وسجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير، نتج عنها ثلاث إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



ونوهت الإدارة إلى وجود سوق البريح في محافظة الوسطى، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي، ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.



وأوضحت، أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين مُنسابة بشكل اعتيادي.



وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، يعرض حياتك والآخرين للخطر، مشيراً إلى أنه في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".

رام الله - دنيا الوطنأكدت الإدارة العامة لشرطة المرور في غزة، اليوم الخميس، وجود حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.