دولي

كوريا الشمالية: أمريكا تُمارس أعمالاً عدائية‭‭" ‬‬خسيسة"

كوريا الشمالية: أمريكا تُمارس أعمالاً عدائية‭‭" ‬‬خسيسة"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كوريا الشمالية، أن الولايات المتحدة، يجب أن تتخذ استراتيجية جديدة؛ لاستئناف مفاوضات نزع السلاح النووي، محذرةً من نفاد الوقت قبل المهلة التي حددتها بيونغ يانغ.

وقال، كون جونج جون، مدير الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، في بيان نقلته الوكالة الرسمية للبلاد: إن "الولايات المتحدة تحدثت في الآونة الأخيرة عن الحوار، في حين تقوم‭‬‬ بأعمال عدائية‭‭ ‬‬خسيسة".

وأضاف جون: "الحوار لن يحدث من نفسه عندما لا تتحرك الولايات المتحدة بنهج واقعي يخدم مصالح الجانبين، وتتحدث عن استئناف المفاوضات مثل الببغاء".

ووصف متحدث باسم الخارجية الكورية الشمالية، أمس الأربعاء، تمديد الولايات المتحدة للعقوبات على كوريا الشمالية بأنه "عمل عدائي وتحد صريح لأول قمة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي عقدت في سنغافورة العام الماضي".

وبعد انهيار قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي في شباط/ فبراير في هانوي، قال الزعيم الكوري الشمالي: إنه ليس من الممكن عقد قمة ثالثة إلا إذا تبنت واشنطن نهجاً أكثر مرونة، مشيراً إلى أنه سينتظر حتى نهاية العام.

من جانبه، أكد الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، أن الولايات المتحدة تجري محادثات‭‭ ‬‬سرية مع كوريا الشمالية بشأن انعقاد قمة ثالثة، وتقترح استئناف المفاوضات على مستوى العمل.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أوضح ترامب، أنه لن يجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي خلال زيارته لآسيا، لحضور قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها اليابان هذا الأسبوع، والتي تشمل زيارة لكوريا الجنوبية.

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