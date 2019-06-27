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دولي

ترامب وبوتين يعقدان قمة رئاسية باليابان غداً

ترامب وبوتين يعقدان قمة رئاسية باليابان غداً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقدان لقاءً في أوساكي باليابان غداً الجمعة فى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت موسكو.

وقال الرئيس الأمريكي في وقت سابق، إنه ينتظر محادثات جيدة مع الرئيس الروسي على هامش قمة العشرين، التي ستعقد في مدينة أوساكي اليابانية، وفق (روسيا اليوم).

هذا وقد ذكر يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أنه من المنتظر، أن يبحث الزعيمان خلال اللقاء مسألة الاستقرار الاستراتيجي والنزاعات الإقليمية، بما في ذلك الأزمة السورية وأفغانستان وأوكرانيا، والوضع في فنزويلا، والملف الإيراني.

وأوضح البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي ترامب، سيعقد عدداً من اللقاءات مع زعماء ومسؤولين آخرين، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل.

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