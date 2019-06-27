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مقتل سبعة مدنيين بقذيفة صاروخية في سيناء

مقتل سبعة مدنيين بقذيفة صاروخية في سيناء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي سبعة أشخاص مصرعهم، جراء سقوط قذيفة صاروخية، أثناء تجمعهم بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

ونقلت (روسيا اليوم)، عن وسائل إعلام مصرية قولها: إن قصفاً استهدف منازل مواطنين في منطقة الكيلو 17 بمدخل مدينة العريش، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، خلال جلوسهم في مقعد للعائلة، لمتابعة مباراة المنتخب المصري وفريق الكونغو، بكأس الأمم الأفريقية.

وأوضح الموقع، أن سبعة مواطنين لقوا مصرعهم على إثر سقوط قذيفة عليهم أثناء تجمعهم، مضيفاً أن الجثث تحولت إلى أشلاء، وقد تم نقلها إلى مستشفى العريش العام.

هذا ولم يتم بعد تحديد الجهة التي أطلقت القذيفة الصاروخية.

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