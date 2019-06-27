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الأوقاف الكويتية تحيل إمام مسجد للتحقيق بسبب محمد مرسي

الأوقاف الكويتية تحيل إمام مسجد للتحقيق بسبب محمد مرسي
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت لجنة الوظائف الدينية في وزارة الأوقاف الكويتية خطيب مسجد "منيرة الخالد" بمنطقة السلام احترازيًّا، وأحالته إلى التحقيق، بعد التأكد من "تجاوزه لميثاق المسجد وتطرقه إلى أمور سياسية" خلال خطبة يوم الجمعة الماضي.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مطلعة، أن "اللجنة أفرغت أشرطة الخطبة وتحققت من محتواها الذي أظهر تعرض الخطيب لأمور سياسية مخالفة"، وذلك عقب أيام من إحالة الخطبة إلى اللجنة لمراجعتها بعد الحديث عن تطرق الإمام إلى أمور سياسية تتعلق بمصر.

وكان نشطاء أشاروا في وقت سابق إلى خطبة الإمام معلنين أن الخطيب المقصود هو الدكتور فيصل مندني وقد تضمنت خطبته "الدفاع" عن الرئيس المصري الأسبق الراحل محمد مرسي الذي توفى في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتمنع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أئمة المساجد من الخوض في مسائل سياسية، وكثيرًا ما أوقفت خطباء عن العمل بسبب مخالفتهم هذه التعليمات التي تقول الوزارة، إنها تستهدف المحافظة على الوحدة الوطنية.

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