مادورو يُعلن القبض على منفذي محاولة الانقلاب الأخيرة

وأضاف: "على مدار 14 شهراً، راقبنا تحركات هذه المجموعة الإجرامية والفاشية".





وكان الرئيس الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو​، اتهم مؤخراً كلاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره جون بولتون، بمحاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة.





وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة، تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، رئيساً مؤقتاً للبلاد.

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن سلطات بلاده، ألقت القبض على المتورطين في محاولة الانقلاب الأخيرة التي وقعت في البلاد.وقال مادورو، للتلفزيون الرسمي: "لقد كشفنا ودمرنا واحتجزنا عصابة فاشية إرهابية، كانت تخطط لمهاجمة المجتمع الفنزويلي والديمقراطية الفنزويلية، لقد ألقي القبض عليهم، وهم وراء القضبان مع مجموعة كاملة من الأدلة"، حسب قوله.وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيساً انتقالياً، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا.وتحدث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن محاولة الانقلاب في بلاده، واصفاً غوايدو بأنه دمية للولايات المتحدة، فيما أكدت دول عدة، منها روسيا وإيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.