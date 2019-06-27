السعودية تُسقط طائرة مُسيرة للحوثيين

وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي: إن قوات التحالف الجوية، تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية، بعد أن أطلقتها الجماعات الحوثية من شمال صنعاء باتجاه المملكة".





وأوضح المالكي، أن الحوثين يواصلون إطلاق الطائرات دون طيار لتنفيذ هجماتهم واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها، ويتم تدميرها وإسقاطها.





رام الله - دنيا الوطنقال التحالف العربي بقيادة السعودية: إنه اعترض وأسقط طائرة مسيرة في اليمن، أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.وأضاف: "وإننا نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية"، وفق تعبيره.هذا، وأعلنت جماعة (أنصار الله) في اليمن، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق صاروخ باليستي على مقر قيادة معسكر القوات الخاصة السعودية في الملاحيط عند جازان جنوبي المملكة.وحسب قناة (المسيرة)، التابعة للجماعة، فقد دكت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، بصاروخ باليستي مقر للقيادة السعودية قبالة جيزان، وفق قولها.ونقلت القناة اليمنية عن مصدر عسكري، قوله: "إن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ باليستي قصير المدى مقر القيادة في معسكر ما يسمى بالقوات الخاصة في الملاحيط قبالة جيزان".وأكد المصدر، "أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة في المعسكر المستهدف ووقوع عدد كبير منهم قتلى وجرحى"، مشيراً إلى أن العملية تمت بعد رصد دقيق للتحركات في المعسكر.