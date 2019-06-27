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شؤون فلسطينية

أبو مرزوق مهاجماً وزير خارجية البحرين: تصريحاته شطب للحق الفلسطيني

أبو مرزوق مهاجماً وزير خارجية البحرين: تصريحاته شطب للحق الفلسطيني
موسى أبو مرزوق
رام الله - دنيا الوطن
رد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، على وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، الذي طالب فيها الدول العربية بالاعتراف بإسرائيل.

وقال أبو مرزوق، عبر (تويتر): إن مطالبة وزير خارجية البحرين للدول العربية عبر صحيفة (تايمز أف إسرائيل) بالاعتراف بإسرائيل كدولة باقية، يؤكد أنّ الهدف من الورشة هو شطب الحق الفلسطيني، وتطبيع وجود الاحتلال كجزء من نسيج المنطقة.

وأضاف أبو مرزوق: "نحن نؤكد رفضنا للمؤتمر، ولهذا الطرح، فهؤلاء من قاتلونا، سفكوا دماءنا، وأخرجونا من ديارنا".

يذكر، أن وزير خارجية البحرين، قال في حوار مع صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، إن إسرائيل موجودة وباقية ونريد السلام معها، مشيراً إلى أن مؤتمر المنامة، أو ورشة البحرين، يمكن وصفها بأنها مهمة للغاية.

وقال خالد بن أحمد: "يمكن وصف ورشة البحرين بأنها محرك رئيسي للأحداث في الشرق الأوسط مثلها مثل اتفاقية كامب ديفيد للسلام عام 1978 بين إسرائيل ومصر، وعلى الجميع أن يدعم بحزم حق إسرائيل في الوجود".

ووصف وزير خارجية البحرين، أن ورشة البحرين، مثلها مثل زيارة الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات إلى القدس عام 1977، لأنها ساعدت على تمهيد الطريق إلى اتفاقات كامب ديفيد وتطبيق العلاقات ما بين مصر وإسرائيل.

وقال خالد بن أحمد: "بقدر ما كانت كامب ديفيد 1 واحدة من أهم المحركات التي حركت الأحداث في الشرق الأوسط، يمكن أن تكون ورشة البحرين، وإذا نجحنا وبنينا عليها وجذبنا الانتباه إليها، أعتقد أنها ستكون ثاني أهم محرك للأحداث في تاريخ الشرق الأوسط، على الجميع الاعتراف، إسرائيل بلد في المنطقة، وهي باقية بالطبع".

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