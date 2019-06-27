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شؤون فلسطينية

كوشنر لتوني بلير.. ماذا لو كنت رئيس السلطة الفلسطينية؟

كوشنر لتوني بلير.. ماذا لو كنت رئيس السلطة الفلسطينية؟
توني بلير وجاريد كوشنر
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، في حوار مع جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال "ورشة البحرين"، أن تحولًا كبيرًا حصل في المنطقة بشأن القضية الفلسطينية، بعد أن كانت في طريق مسدود.

بدوره، قال كوشنر: إن الفلسطينيين، لم يتطرقوا إلى تفاصيل الخطة الاقتصادية، موجهاً سؤاله إلى بلير: "ماذا لو كنت رئيس السلطة الفلسطينية؟".

وأجاب بلير "أنه كان رئيسا للحكومة البريطانية، لذا من الصعب أن يجيب على سؤال مماثل"، لكنه قال إنه تعلم دروساً خلال تجربته السياسية، ومنها ضرورة أن "تفكر بإبداع" حول وضعك الراهن.

وأضاف: "كان يقول الناس لي إنه من المحبط أن تحشر نفسك في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لأنه صعب الحل، لكني كنت أجيبهم بأن الحل سهل، ويكمن في أن يعيش الشعبان الجاران بسلام في دولتين".

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