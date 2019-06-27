الأجواء تبقى حارة لشديدة الحرارة وانخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-20 28-19 28-19 بيت لحم 31-20 28-19 28-19 رام الله والبيرة 30-19 27-18 27-18 طولكرم 32-24 30-23 30-23 نابلس 33-21 30-20 30-20 قلقيلية 32-24 30-23 30-23 جنين 35-23 33-21 33-21 سلفيت 31-20 28-19 28-19 طوباس 35-23 33-21 33-21 روابي 32-21 29-20 29-20 الخليل 30-19 27-18 27-18 غزه 30-24 29-24 29-24 أريحا 42-26 39-24 39-24 خانيونس 30-24 29-24 29-24 الأغوار الشمالية 40-24 37-22 37-22 رفح 32-24 30-23 30-23

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف صيفياً عادياً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف صيفياً عادياً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .يوم الأحد، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة اليوم الخميس من:1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: