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شؤون فلسطينية

أبو هلال: مقبلون على حالة مضطربة عسكرياً وأمنياً

أبو هلال: مقبلون على حالة مضطربة عسكرياً وأمنياً
خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الاحرار
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الاحرار، أن ورشة المنامة عقدت في موقف غدر وخيانة للقضية الفلسطينية، لافتا إلى ان الشعب الفلسطيني اليوم موحد بقواه وفصائله، يرفع الراية السوداء في وجه المؤتمرين بالبحرين، الذين يتآمرون على أقدس قضية 

وقال أبو هلال لـ"دنيا الوطن": "الشعب الفلسطيني اعلن ان مؤتمر البحرين لن يمر الا على اجساده، ومطمئنون أن الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته وثوابته كما مرت كل الصفقات المشبوهة، وسيبقى ممسكا بسلاحه وثوابته وحقوقه".

وأضاف: "ورشة البحرين لها ما بعدها من استحقاقات على المستوى السياسي والامني والعسكري، فهي تعقد وسط حالة من التوتر الكبير في الوطن العربي والاسلامي، وعلى المستوى الفلسطيني والاسرائيلي، نتيجة التهرب الكبير من تنفيذ استحقاقات التفاهمات".

وتوقع أبو هلال، أن يقبل الفلسطينيون على مرحلة مضطربة على المستوى العسكري والامني تحمل نوايا خبيثة للاحتلال الاسرائيلي والادارة الامريكية، لكن الشعب الفلسطيني وفصائله ومقاومته قادرون على ادارة المرحلة بحكمة.

وفي السياق، قال ابو هلال: "الشعب الفلسطيني سيقول كلمته خلال المرحلة المقبلة، سينتزع حقوقه من بين براثن الاحتلال بأدواته التي يعرفها الجميع".

وفيما يتعلق بتصريحات عضو الكنيست الاسرائيلي افي ديختر حول التعامل مع قطاع غزة وحماس عبر (السور الواقي)، قال أبو هلال: "إن العواء الاسرائيلي يستمر منذ فترات طويلة، وإن هذه التصريحات العبثية لتحسين وضع القادة الاسرائيليين الانتخابي"، لافتا إلى ان المقاومة الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة أثبتت ان اقوالها ترتبط بأفعالها، ورد أي عدوان والدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني.


 

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