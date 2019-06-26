شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، حاجز قلنديا العسكري شمال القدس، في كلا الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز عقب اندلاع مواجهات في المكان، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز والأعيرة النارية بشكل كثيف صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

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