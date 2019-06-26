الاحتلال يغلق حاجز قلنديا

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، حاجز قلنديا العسكري شمال القدس، في كلا الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز عقب اندلاع مواجهات في المكان، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز والأعيرة النارية بشكل كثيف صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.