تيسير خالد: كوشنر يعرض الجزية على دول الخليج العربية لتمويل خطته الاقتصادية





يبدو أن كوشنر يفكر بفرض الجزية على دول الخليج العربية؛ لينفق منها على مشاريعه الوهمية في السنوات العشر القادمة في ظل احتلال يتعمق أكثر فأكثر، واستيطان زاحف في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وفقر يتسع أكثر فأكثر في ظل حصار غير إنساني يتواصل في قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنوصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، العرض الذي قدمه جاريد كوشنر لمشروعه الاقتصادي في ورشة المنامة الأميركية، بالممل، في ظل حضور عربي ودولي هزيل، ومقاطعة فلسطينية شاملة على المستويين الرسمي والأهلي.وأضاف: تابعنا أمس العرض الذي قدمه جاريد كوشنر صهر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمكلف بإدارة ملف التسوية السياسية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي مع جيسون غرينبلات، والسفير ديفيد فريدمان، في ورشة عمل المنامة المصممة وفق (صفقة القرن) الأميركية كرافعة وبوابة عبور لمقاربة سياسية جديدة للتسوية، تنطوي في جوهرها على تصفية القضية الفلسطينية، والحقوق الوطنية الفلسطينية.وأوضح أن كوشنر، تحدث عن مشاريع واستثمارات بنحو 50 ملياراً، نصيب الفلسطينيين منها نحو 28 مليار دولار، أكثر من نصفها قروض ميسرة للنهوض بأوضاع الاقتصاد الفلسطيني، مشاريع كوشنير غطت على الورق 136 صفحة، ضمت الكثير من الصور الملونة، وامتدت في تفاصيلها المملة من الاستثمار في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الاستثمار في قطاع الصرف الصحي ومعالجة مياه المجاري والمياه العادمة لتأمين حاجة الفلسطينيين من المياه، سواء لأغراض الشرب أم لأغراض الصناعة والزراعة، دون إشارة ولو من باب المجاملة بأن إسرائيل تسطو دون وجه حق على مصادر المياه الفلسطينية.وكرجل عقارات تجاهل كوشنر حقوق الشعب الفلسطيني، وتكرم عليهم بحاجتهم إلى العيش بكرامة وحسب، ووعد بأنه سوف يجمع الأموال، ثم يحدد سبل استثمارها، وتوقّع أن يتمّ جمعها بشكل أساسي من الدول الخليجية الحليفة للولايات المتحدة الأميركية.