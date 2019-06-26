شؤون فلسطينية

تيسير خالد: كوشنر يعرض الجزية على دول الخليج العربية لتمويل خطته الاقتصادية

تيسير خالد: كوشنر يعرض الجزية على دول الخليج العربية لتمويل خطته الاقتصادية
رام الله - دنيا الوطن
وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، العرض الذي قدمه جاريد كوشنر لمشروعه الاقتصادي في ورشة المنامة الأميركية، بالممل، في ظل حضور عربي ودولي هزيل، ومقاطعة فلسطينية شاملة على المستويين الرسمي والأهلي.

وأضاف: تابعنا أمس العرض الذي قدمه جاريد كوشنر صهر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمكلف بإدارة ملف التسوية السياسية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي مع جيسون غرينبلات، والسفير ديفيد فريدمان، في ورشة عمل المنامة المصممة وفق (صفقة القرن) الأميركية كرافعة وبوابة عبور لمقاربة سياسية جديدة للتسوية، تنطوي في جوهرها على تصفية القضية الفلسطينية، والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأوضح أن كوشنر، تحدث عن مشاريع واستثمارات بنحو 50 ملياراً، نصيب الفلسطينيين منها نحو 28 مليار دولار، أكثر من نصفها قروض ميسرة للنهوض بأوضاع الاقتصاد الفلسطيني، مشاريع كوشنير غطت على الورق 136 صفحة، ضمت الكثير من الصور الملونة، وامتدت في تفاصيلها المملة من الاستثمار في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الاستثمار في قطاع الصرف الصحي ومعالجة مياه المجاري والمياه العادمة لتأمين حاجة الفلسطينيين من المياه، سواء لأغراض الشرب أم لأغراض الصناعة والزراعة، دون إشارة ولو من باب المجاملة بأن إسرائيل تسطو دون وجه حق على مصادر المياه الفلسطينية.

وكرجل عقارات تجاهل كوشنر حقوق الشعب الفلسطيني، وتكرم عليهم بحاجتهم إلى العيش بكرامة وحسب، ووعد بأنه سوف يجمع الأموال، ثم يحدد سبل استثمارها، وتوقّع أن يتمّ جمعها بشكل أساسي من الدول الخليجية الحليفة للولايات المتحدة الأميركية. 

يبدو أن كوشنر يفكر بفرض الجزية على دول الخليج العربية؛ لينفق منها على مشاريعه الوهمية في السنوات العشر القادمة في ظل احتلال يتعمق أكثر فأكثر، واستيطان زاحف في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وفقر يتسع أكثر فأكثر في ظل حصار غير إنساني يتواصل في  قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

فنزويلا ترفض &#34;ورشة البحرين&#34; وتجدد دعمها للشعب الفلسطيني وقيادته بمواجهة &#34;صفقة القرن&#34;

فنزويلا ترفض "ورشة البحرين" وتجدد دعمها للشعب الفلسطيني وقيادته بمواجهة "صفقة القرن"

تنفيذية المنظمة: خطة &#34;السلام من أجل الازدهار&#34; تفتقر للأبعاد السياسية والقانونية ومصيرها الفشل

تنفيذية المنظمة: خطة "السلام من أجل الازدهار" تفتقر للأبعاد السياسية والقانونية ومصيرها الفشل

سياسي فلسطيني: الخطة الأمريكية تهدف إلى مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني

سياسي فلسطيني: الخطة الأمريكية تهدف إلى مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني

التربية تُحدد مواعيد التعاقد مع معلمين للعمل في الكويت

التربية تُحدد مواعيد التعاقد مع معلمين للعمل في الكويت

بقيمة 85.5 مليون دولار.. بريطانيا تزيد من دعمها لـ (أونروا)

بقيمة 85.5 مليون دولار.. بريطانيا تزيد من دعمها لـ (أونروا)

وزير المالية السعودي: المملكة ستؤيد أي خطة اقتصادية تُحقق الازدهار للفلسطينيين

وزير المالية السعودي: المملكة ستؤيد أي خطة اقتصادية تُحقق الازدهار للفلسطينيين

أضواء وتلميحات &#34;تلمودية&#34; استفزازية على سور القدس

أضواء وتلميحات "تلمودية" استفزازية على سور القدس

الصالحي: أهداف أمريكا وإسرائيل من &#34;ورشة المنامة&#34; التسويق لحل تصفوي للقضية الفلسطينية

الصالحي: أهداف أمريكا وإسرائيل من "ورشة المنامة" التسويق لحل تصفوي للقضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبد الباري عطوان وإيران

عبد الباري عطوان وإيران

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: كوشنر يعرض الجزية على دول الخليج العربية لتمويل خطته الاقتصادية

تيسير خالد: كوشنر يعرض الجزية على دول الخليج العربية لتمويل خطته الاقتصادية

سياسي فلسطيني: الخطة الأمريكية تهدف إلى مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني

سياسي فلسطيني: الخطة الأمريكية تهدف إلى مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني

التربية تُحدد مواعيد التعاقد مع معلمين للعمل في الكويت

التربية تُحدد مواعيد التعاقد مع معلمين للعمل في الكويت

أضواء وتلميحات &#34;تلمودية&#34; استفزازية على سور القدس

أضواء وتلميحات "تلمودية" استفزازية على سور القدس

الصالحي: أهداف أمريكا وإسرائيل من &#34;ورشة المنامة&#34; التسويق لحل تصفوي للقضية الفلسطينية

الصالحي: أهداف أمريكا وإسرائيل من "ورشة المنامة" التسويق لحل تصفوي للقضية الفلسطينية

وزيرة الصحة تجتمع بنقابة الصيادلة وتدعو لدعم الأدوية الوطنية

وزيرة الصحة تجتمع بنقابة الصيادلة وتدعو لدعم الأدوية الوطنية

عورتاني يُعلن الموافقة على تشييد عدد من الأبنية التربوية بالخليل

عورتاني يُعلن الموافقة على تشييد عدد من الأبنية التربوية بالخليل

فتح: وحدة الموقف الفلسطيني أفشلت وأسقطت (ورشة المنامة)

فتح: وحدة الموقف الفلسطيني أفشلت وأسقطت (ورشة المنامة)

منوعات

سلاف فواخرجي &#34;غجرية&#34; في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي "غجرية" في أحدث جلسة تصوير

طفلة متلازمة داون توجه رسالة لياسمين صبري.. والأخيرة تعتذر للمرة الثالثة

طفلة متلازمة داون توجه رسالة لياسمين صبري.. والأخيرة تعتذر للمرة الثالثة

تسريب صور لإبنتي تامر حسني وبسمة بوسيل.. هل يشبهان والدهما؟

تسريب صور لإبنتي تامر حسني وبسمة بوسيل.. هل يشبهان والدهما؟

رجاء الجداوي: لم أكن أملك ثمن حذاء.. وأفتخر بتجاعيدي

رجاء الجداوي: لم أكن أملك ثمن حذاء.. وأفتخر بتجاعيدي

إليسا تتحدث عن مرضها وتكشف سبب الجراحة التي خضعت لها مؤخرًا

إليسا تتحدث عن مرضها وتكشف سبب الجراحة التي خضعت لها مؤخرًا

انتحار نجم فيديوهات يوتيوب &#34;Etika&#34;: &#34;لقد خذلتكم.. لا تدعوا السوشيال ميديا تستنزفكم&#34;

انتحار نجم فيديوهات يوتيوب "Etika": "لقد خذلتكم.. لا تدعوا السوشيال ميديا تستنزفكم"

&#34;بفستان قصير وتاتو&#34;.. أول جلسة تصوير لهيفاء وهبي بعد وعكتها الصحية

"بفستان قصير وتاتو".. أول جلسة تصوير لهيفاء وهبي بعد وعكتها الصحية

تابوت ذهبي وسط كتلة خرسانة.. لماذا كلف دفن مايكل جاكسون 23 ألف دولار؟

تابوت ذهبي وسط كتلة خرسانة.. لماذا كلف دفن مايكل جاكسون 23 ألف دولار؟

وفاة المخرج المصري محمد النجار

وفاة المخرج المصري محمد النجار

هل حقاً أهدى مؤسس &#34;طيور الجنة&#34; ابنه &#34;عصومي&#34; لامبورجيني؟

هل حقاً أهدى مؤسس "طيور الجنة" ابنه "عصومي" لامبورجيني؟

عربي

تبادل إطلاق نار بين الأمن المصري وعناصر إرهابية في &#34;المساعيد&#34; شمال سيناء

تبادل إطلاق نار بين الأمن المصري وعناصر إرهابية في "المساعيد" شمال سيناء

العاهل الأردني يحضر تدريبا عسكرياً مشتركاً بين بلاده والإمارات

العاهل الأردني يحضر تدريبا عسكرياً مشتركاً بين بلاده والإمارات

وزير الخارجية الإماراتي: لا نريد مزيداً من الاضطرابات والقلق في المنطقة

وزير الخارجية الإماراتي: لا نريد مزيداً من الاضطرابات والقلق في المنطقة

وزير الخارجية البحريني: دولة إسرائيل هنا وباقية ونريد السلام معها

وزير الخارجية البحريني: دولة إسرائيل هنا وباقية ونريد السلام معها