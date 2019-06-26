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تبادل إطلاق نار بين الأمن المصري وعناصر إرهابية في "المساعيد" شمال سيناء

تبادل إطلاق نار بين الأمن المصري وعناصر إرهابية في "المساعيد" شمال سيناء
الجيش المصري في سيناء - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (العربية) الإخبارية: أن تبادلاً لإطلاق النار جرى بين الأمن المصري و"عناصر إرهابية" في "المساعيد" شمال سيناء.

وكان الجيش المصري، أحبط اليوم الأربعاء هجومًا متزامنًا على ثلاثة حواجز أمنية بمدينة العريش شمالي سيناء.

وقالت مصادر أمنية مصرية: إن "عددًا من الإرهابيين، استهدفوا الحواجز الثلاثة، وأطلقوا النار نحو قوات الأمن الموجودة عند الحواجز، ثم وقع اشتباك أسفر عن مقتل سبعة منهم، إثنان كانا يرتديان حزامين ناسفين".

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