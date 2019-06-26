العاهل الأردني يحضر تدريبا عسكرياً مشتركاً بين بلاده والإمارات





وقال مدير التمرين في الجيش الإماراتي، العميد الركن سعيد سالمين: إن "التمرين" يشتمل على عدد من المراحل الرئيسة التي تواكب الأهداف المخطط لها، مثل النقل الاستراتيجي والتخطيط له والتنفيذ، ثم التدريب على مستوى مجموعات القتال في بيئة العمليات المفترضة، سواء البيئة الساحلية أو القتال في المناطق المبنية باستخدام الذخيرة الحية".



كما أكد سالمين، أن "القوات المسلحة في الدولتين تتمتعان بالكفاءة والخبرة والاحترافية، وأثبتتا كفاءة كبيرة في كل المهام التي أوكلت إليهما، سواء في الداخل أو الخارج".



رام الله - دنيا الوطنتوجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء، برفقة ولي عهده، إلى الإمارات لحضور تدريب عسكري مشترك بين البلدين، وفق ما أعلن الديوان الملكي الأردني.وانطلق التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية/1"، على الأراضي الإماراتية، يوم الجمعة الماضي، بين القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الإماراتية، والذي يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين"​​، كما نقل موقع (روسيا اليوم).ويتضمن التمرين سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة، في إطار استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون العسكري.