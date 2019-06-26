ماكرون: باريس وواشنطن تريدان التفاوض على اتفاق جديد أكثر صرامة بالنسبة لإيران





وأضاف في تصريحات نقلتها كالة (رويترز) للأنباء: أن إيران والقوى العالمية بما في ذلك الولايات المتحدة، بحاجة لإيجاد هذه الطريقة.



وقال في خطاب لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: أنه يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدفه منع إيران من امتلاك أسلحة نووية لكنه يختلف أحيانا مع أساليبه.



وتابع ماكرون قائلا: "أعتقد أن التصعيد، بفرض عقوبات على عقوبات والاستفزازات والتعزيزات العسكرية، خطير للغاية لأنه قد يشعل المنطقة ويؤدي إلى ردود فعل مبالغ فيها".



وذكر أن باريس وواشنطن تريدان التفاوض على اتفاق جديد أكثر صرامة. لكنه أضاف أن هناك حاجة أولا إلى ”لفتات صغيرة“ لخفض حدة التوتر.



رام الله - دنيا الوطنطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء، بإيجاد طريقة للعودة إلى محادثات تعيد الثقة وتنزع فتيل التصعيد الخطير في التوتر، فيما يتعلق بأزمة الاتفاق النووي الإيراني.