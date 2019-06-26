سياسي فلسطيني: الخطة الأمريكية تهدف إلى مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقال طلال عوكل، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن خطة الولايات المتحدة الأمريكية، التي جاءت على لسان جاريد كوشنر تبدو كأنها ليست مطروحة للمفاوضات، وإنما للإملاء من الجانب الأمريكي، لافتًا إلى أن هذه الخطة، تبدأ بمصادرة حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في قضيتي القدس واللاجئين.وأضاف عوكل، أنَّ هناك موقفاً فلسطينياً شاملاً ووطنياً وموحداً رُغم الانقسام الموجود حاليًا، مشيرًا إلى أن أعمال اليوم الثاني والأخير من ورشة البحرين لازالت متواصلة، وذلك لبحث الجانب الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية، وذلك بمشاركة مسؤولين عرب وغربيين، وسط مقاطعة السلطة الفلسطينية، بحسب ما جاء على قناة (الغد) الإخبارية.يذكر، أن جلسات اليوم من ورشة البحرين، تناقش فرص التطور الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الضفة الغربية وقطاع غزة مع وضع بنية تحتية جاذبة للاستثمار ومشجعة للعمل التجاري، كما تستعرض الورشة الاستثمار في العنصر البشري من خلال رفع مستويات التعليم والصحة وتعزيز ثقافة الإبداع والريادة.