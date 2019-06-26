بسبب منظومة إس-400.. أردوغان: لا مؤشر من ترامب على فرض عقوبات

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء: إنه لم ير أي مؤشر خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أنقرة بسبب شراء منظومة "إس-400" الدفاعية الصاروخية من روسيا.وأضاف أردوغان في كلمة للصحفيين في أنقرة قبل التوجه إلى اليابان لحضور قمة مجموعة "العشرين": أنه سيبحث القضية مجددا مع ترامب خلال محادثات ثنائية على هامش القمة، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.وحذرت الولايات المتحدة من أنها ستفرض عقوبات على تركيا إذا مضت قدما في الصفقة لكن أنقرة قالت إنها لن تتراجع عن الصفقة ورفضت التحذيرات حتى الآن مع توتر العلاقات بين البلدين.