شؤون فلسطينية

التربية تُحدد مواعيد التعاقد مع معلمين للعمل في الكويت

التربية تُحدد مواعيد التعاقد مع معلمين للعمل في الكويت
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم مساء اليوم الأربعاء، عن مواعيد وأماكن التعاقد مع المعلمين؛ للعمل في دولة الكويت؛ لافتةً إلى أن الوفد الكويتي، سيصل فلسطين يوم غدٍ الخميس 27/6/2019 وستبدأ إجراءات التعاقد مع المعلمين يوم السبت 29/6/2019 وتستمر لغاية يوم الإثنين 1/7/2019.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن مواعيد وأماكن التعاقد ستكون على النحو الآتي: يوم السبت 29/6/2019 في المعهد الوطني للتدريب التربوي، الكائن في البيرة، بجانب المدرسة الهاشمية للبنين، والأحد 30/6/2019 في مدرسة الطلائع بنابلس- رفيديا/ بوابة رقم 10، ويوم الاثنين  1/7/2019 في مدرسة الحسين بن علي الثانوية للبنين بالخليل- شارع عين سارة.

وشددت التربية على ضرورة إحضار الوثائق الآتية: السيرة الذاتية مطبوعة باللغة العربية، وموضح فيها أرقام الهواتف والعنوان، وثلاث صور عنها، إضافةً لثماني صور شخصية، وجواز السفر الأصلي (ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات) وأربع صور عنه، وشهادة الميلاد الأصلية، وثلاث صور عنها، والشهادات الجامعية الأصلية باللغة العربية، موضح فيها التقدير اللفظي؛ على ألا يقل عن جيد، وثلاث صور عنها، وكشف علامات الجامعة الأصلي، وشهادة الدبلوم التربوي أو الماجستير الأصلية (إن وجد)، وشهادات الخبرة الأصلية وثلاث صور عنها، علماً أن كل الأوراق المطلوبة، يجب أن تكون باللغة العربية.

وذكرت أن التخصصات المتاحة ضمن هذه الوظائف تشمل اللغتين الإنجليزية والفرنسية والكيمياء والأحياء والجيولوجيا للذكور فقط، والرياضيات والفيزياء للذكور والإناث، والتربية البدنية للإناث فقط.

وأشارت الوزارة إلى أنه يشترط بالمتقدم/ة للعمل ضمن هذه الوظائف، أن يكون خريجاً من جامعة معترف بها في دولة الكويت، وألا يقل التقدير العام للمؤهل الجامعي عن جيد، وأن يكون لدى المتقدم/ة خبرة في مجال التعليم لا تقل عن سنتين لحاملي المؤهلات التربوية، ولا تقل عن ثلاث سنوات لحاملي المؤهلات غير التربوية، ويستثنى من ذلك حملة مؤهلات التربية البدنية.

ولفتت إلى أنه يستثنى من شرط الخبرة الفئات الآتية: حملة شهادة الدكتوراة والحاصلين على تقدير لا يقل عن جيد جداً، وحملة شهادة الماجستير والحاصلين على تقدير لا يقل عن ممتاز.

وأضافت التربية أنه ومن شروط التقدم لهذه الوظائف أيضاً؛ ألا يزيد عمر المتقدم عن (45) عاماً، باستثناء المتقدمات للعمل بوظيفة معلمة تربية بدنية (أن لا يزيد عمر المتقدمة عن 32 عاماً)، وأن يحمل المتقدم/ة الجنسية الفلسطينية، وأن يكون مزاولاً لمهنة التعليم لنفس التخصص الذي يرغب بالتقدم له حتى تاريخ تقديم الطلب.

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