دونالد ترامب: أي صراع مع إيران لن يستغرق وقتاً طويلا

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يوم الأربعاء: إنه لا يتحدث عن نشر "قوات برية" إذا أصبح العمل العسكري ضد إيران ضرورياً، مضيفا أن أي صراع لن يستغرق وقتاً طويلا.وعندما سئل إن كان شبح الحرب يلوح في الأفق، أجاب ترامب خلال مقابلة مع شبكة (فوكس بيزنس): "أتمنى ألا نخوض حربا لكننا في وضع قوي جدا إذا حدث شيء".وأضاف: "لا أتحدث عن قوات برية. أقول فقط إنه إذا حدث شيء فلن يدوم طويلا"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.جاءت التصريحات بعد أيام فحسب من إلغاء ترامب ضربات جوية قبل دقائق من تنفيذها، فيما حذر الحلفاء من أن تزايد التوتر منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي قد يؤدي عرضا إلى اندلاع حرب.