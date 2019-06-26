شؤون فلسطينية

بقيمة 85.5 مليون دولار.. بريطانيا تزيد من دعمها لـ (أونروا)

بقيمة 85.5 مليون دولار.. بريطانيا تزيد من دعمها لـ (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم، أنها سوف تزيد دعمها المادي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث سيصل مجموع ما تقدمه المملكة المتحدة هذا العام (2019-2020) لـ (لأونروا) ما يقارب 85.5 مليون دولار أمريكي.

يأتي هذا الإعلان، خلال حضور المملكة المتحدة مؤتمر المانحين الذي عقدته (أونروا) يوم الثلاثاء، 25 حزيران/ يونيو في نيويورك، حيث أكدت المملكة المتحدة خلال المؤتمر، بأنها سوف تستمر في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين، وستعمل على تقديم الدعم المالي بشكل سريع، وذلك للمساعدة في تخفيف بعض من الضغوط المالية التي تواجهها الوكالة في الوقت الحالي.

وتعتبر المملكة المتحدة (أونروا) قوة ضرورية بمجال المساعدات الإنسانية، وتحقيق الاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط من خلال المساهمة في توفير التعليم والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء الفلسطينية، كما حثت بريطانيا في نيويورك المجتمع الدولي، والدول المانحة على النظر إلى إمكانية زيادة المساعدات المقدمة لـ (أونروا).

من جهته، علق القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول قائلاً: "يؤكد إعلاننا اليوم عن استمرار دعمنا القوي لدور (أونروا) في توفير الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة".

ومن لندن، قال وزير شؤون الشرق الأوسط، د. اندرو موريسون: "لقد كانت ومازالت المملكة المتحدة داعمة لـ (أونروا)، وأنا أشعر بقلق عميق إزاء التحديات التي تواجهها الوكالة، وفي غياب التمويل الإضافي، قد لا تتمكن (أونروا) من الاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية في غزة بحلول شهر تموز/ يوليو المقبل، أحث الجهات المانحة الأخرى على زيادة دعمها لـ (أونروا) وخصوصاً في هذا الوقت الحرج.

وأكد أن "الحل السياسي، وحده هو الذي يمكن أن يوفر تسوية عادلة، وواقعية للاجئين الفلسطينيين، وحتى ذلك الوقت تبقى المملكة المتحدة، ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم (أونروا) واللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

خلال الشهر الماضي، وفي أول زيارة له كوزير لشؤون الشرق الأوسط، قام الوزير موريسون بزيارة الضفة الغربية وقطاع غزة حيث شاهد بشكل مباشر العمل المهم الذي تقوم به (أونروا) من أجل اللاجئين الفلسطينيين.

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