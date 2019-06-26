وزير المالية السعودي: المملكة ستؤيد أي خطة اقتصادية تُحقق الازدهار للفلسطينيين



وكان الوزيران يتحدثان خلال ورشة المنامة الاقتصادية، التي افتتحها جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره في البحرين، يوم الثلاثاء.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء: إن المملكة ستؤيد أي خطة اقتصادية تحقق الازدهار للفلسطينيين.من جهته، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير: إنه ينبغي إعطاء فرصة لهذه المبادرة، وذلك وفق ما ذكرت وكالة (رويترز) للأنباء.