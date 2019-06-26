وزير الخارجية الإماراتي: لا نريد مزيداً من الاضطرابات والقلق في المنطقة
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان يوم الأربعاء: إن هناك حاجة لأدلة واضحة ومقنعة لتحديد المسؤول عن هجمات استهدفت أربع ناقلات نفط قبالة سواحلها الشهر الماضي.
قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان يوم الأربعاء: إن هناك حاجة لأدلة واضحة ومقنعة لتحديد المسؤول عن هجمات استهدفت أربع ناقلات نفط قبالة سواحلها الشهر الماضي.
وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف في موسكو: أنه يتعين لتحديد مسؤولية دولة بعينها أن تكون الأدلة "واضحة ودقيقة وعلمية ويقتنع بها المجتمع الدولي".
وتابع: الإمارات لا تريد "مزيدا من الاضطرابات... ومزيدا من القلق" في المنطقة، وإنه يتعين خفض حدة التوتر في المنطقة، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وتابع: الإمارات لا تريد "مزيدا من الاضطرابات... ومزيدا من القلق" في المنطقة، وإنه يتعين خفض حدة التوتر في المنطقة، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وقال الوزير الإماراتي أيضا: إن محادثات تجرى بشأن تشكيل تحالف عالمي لحماية ممرات شحن النفط في المنطقة.
جاءت تعليقات الوزير بعد تصريحات أدلى بها مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين عن وضع البحرية الأمريكية برنامج ”ردع استباقي“ سيقدم فيه تحالف من الدول مساهمات مادية ومالية.
وقال الشيخ عبد الله إن المشروع سيضم دولاً في المنطقة ودولاً أخرى مصدرة ومستوردة للنفط.
جاءت تعليقات الوزير بعد تصريحات أدلى بها مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين عن وضع البحرية الأمريكية برنامج ”ردع استباقي“ سيقدم فيه تحالف من الدول مساهمات مادية ومالية.
وقال الشيخ عبد الله إن المشروع سيضم دولاً في المنطقة ودولاً أخرى مصدرة ومستوردة للنفط.
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