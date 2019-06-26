أضواء وتلميحات "تلمودية" استفزازية على سور القدس

رام الله - دنيا الوطنأضاءت بلدية الاحتلال في القدس، مساء اليوم الأربعاء، سور القدس التاريخي برسومات وإيحاءات تلمودية استفزازية، تزامناً مع بدء ما يسمى "مهرجان الأنوار" الإسرائيلي، الذي يستمر لمدة أسبوع.وتركزت الأضواء على مقاطع من سور القدس في منطقة (باب العامود)، والمنطقة الممتدة حتى باب الخليل مروراً بـ (باب الجديد)، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وتحاول بلدية الاحتلال من خلال هذه الرسومات؛ عرض تاريخ مزور للمدينة المقدسة، يتماشى مع أساطير "تلمودية" حول المكان.