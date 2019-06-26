وزيرة الصحة تجتمع بنقابة الصيادلة وتدعو لدعم الأدوية الوطنية

رام الله - دنيا الوطناجتمعت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، بنقابة الصيادلة في مكتبها برام الله.وبحث الاجتماع سبل التعاون المشترك بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، من أجل العمل سوياً لتثبيت المواطن الفلسطيني على أرضه من خلال إيجاد فرص عمل جديدة، وتسهيل افتتاح صيدليات جديدة، خاصة في المناطق المهمشة، والمناطق المهددة بالاستيطان.وتناول الاجتماع الحديث عن التحديات التي تواجه مهنة الصيدلة في فلسطين، من حيث تنظيم عمل الصيدليات الخاصة والصيدليات في المشافي الخاصة والصيدليات التابعة للجمعيات الخيرية، بما لا يؤثر على عملها وفق القانون.وشددت وزيرة الصحة على ضرورة ضبط إصدار التراخيص الخاصة بافتتاح صيدليات جديدة، ضمن القانون، مؤكدة أن الوزارة تدعم كلًّ ما يساهم في توفير خدمة صحية بجودة عالية للمواطنين، وتثبيتهم بأرضهم وخلق المزيد من فرص العمل.وأكدت الكيلة، على توجيهات القيادة السياسية بتعزيز صمود الفلسطيني في أرضه، وتوفير كل ما يلزم من خدمات صحية، والتأكيد على توطين الخدمة الصحية بكافة مجالاتها، حيث دعت الوزيرة إلى ضرورة توطين قطاع الأدوية من خلال إعطاء الأولوية للمنتج الوطني، وإيجاد البدائل عن الأدوية الإسرائيلية.من جهته، أشاد نقيب الصيادلة، أيمن الخماش بالجهد الكبير الذي تبذله وزارة الصحة من خلال دائرة الرقابة والتفتيش فيها، في ضبط عمل الصيدليات، ومراقبة ومتابعة عملها باستمرار، وفي كل وقت، بما يضمن تقديم الأدوية السليمة والمرخصة للمواطنين.