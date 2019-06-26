عورتاني يُعلن الموافقة على تشييد عدد من الأبنية التربوية بالخليل







رام الله - دنيا الوطنوافق وزير التربية والتعليم الفلسطيني، د. مروان عورتاني، على بناء مقر جديد لمديرية تربية جنوب الخليل، ومدرسة صناعية في مديرية تربية يطا؛ على أن يتم البدء بالإجراءات وفق الأصول خلال الفترة المقبلة.جاء ذلك،خلال جولته التفقدية، اليوم، في مديريات تربية الخليل وجنوبها وشمالها ويطا، إذ رافقه في الزيارة وكيل الوزارة د. بصري صالح، ومحافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، وعدد من المديرين العامين، وحشد من الأسرة التربوية.وأشاد عورتاني بعمل وجهود طواقم المديريتين وكافة المديريات في الوطن؛ على ما يبذلونه من جهود لإنجاح المسيرة التعليمية؛ خاصةً جهودهم على صعيد إنجاح امتحانات "الإنجاز".وعبّر الوزير عن فخره بالأسرة التربوية قاطبةً الممتدة في شطري الوطن وفي الخارج؛ لما يقدموه من إنجازات وتفانٍ في العمل لصالح أن تبقى فلسطين في المقدمة.كما تفقد عورتاني خلال جولته في المحافظة إحدى قاعات الامتحان الأخير للثانوية العامة "الإنجاز"؛ وذلك في مدرسة الراشدين بمديرية تربية الخليل، كما تفقد مركز تصحيح الامتحانات في المحافظة.وشكر الوزير كل من أسهم في إنجاح سير عمل الامتحانات في القدس والمحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس الفلسطينية خارج الوطن، خاصاً الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات، ومديريات التربية، والمعلمين والمعلمات، وأولياء الأمور، ورجال الأمن الفلسطيني والمؤسسات الشريكة، وكل الذين عملوا من أجل إنجاح سير الامتحان، وفق ما هو مخطط له، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة الطلبة المتقدمين للامتحانات.كما اطمأن الوزير والوفد المرافق على سلامة الموظفين من مديرية تربية يطا؛ والذين كانوا قد تعرضوا لحادث سير بالأمس.