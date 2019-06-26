بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات يُنظم مؤتمر الشباب الفلسطيني (3)

خاص دنيا الوطننظم بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات، اليوم الأربعاء، مؤتمر الشباب الفلسطيني (3)، وذلك في مدينة غزة.وقد حضر الفعالية لفيف من الشباب، والشخصيات والناشطين، والإعلاميين، الذين تحدثوا عن دور الشباب في الحياة السياسية.بدوره، أكد المهندس محمد المدهون، القائم على المؤتمر، أن أحد أولويات هذا المؤتمر، هو الاهتمام بفئة الشباب، لافتاً إلى أن هناك قوة كامنة موجودة لدى الشباب الفلسطيني، والتي لم تُستغل.التفاصيل في الفيديو التالي..