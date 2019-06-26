شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد: ملتزمون بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها اقتصاديا

وزير الاقتصاد: ملتزمون بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها اقتصاديا
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، التزام الوزارة بتمكين المرأة وتفعيل دورها، وتوفير المساعدات اللازمة للتدريب وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل. جاء ذلك لقائه وفدا من هيئة الامم المتحدة للمرأة برئاسة ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ماريز جويموند.

واطلع الوزير الوفد  خلال الاجتماع الذي جرى بحضور ممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو، على مجموعة البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المانحة، لدعم وتمكين المرأة في الاقتصاد المحلي والتي تأخذ بعين الاعتبار الدور الاستراتيجي للمرأة في دفع  عجلة التنمية الاقتصادية.

وبدوره قدم قليبو موجزا عن البرنامج الإقليمي المشترك ما بين هيئة الامم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية اتعزيز فرص العمل اللائق وفرص التمكين الاقتصادي للنساء في فلسطين، والذي ينفذ في مصر والأردن وفلسطين، لافتا الى ان البرنامج يسعى الى المساهمة في توفير فرص اقتصادية شاملة وعادلة للمرأة في فلسطين من خلال الحد من العوائق التي تحول دون وصول المرأة للعمل اللائق.

في ذات السياق أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والسفير الهندي لدى فلسطين سونيل كومار، على ضرورة تسريع العمل في تنفيذ مشروع تراثي لتمكين المرأة.

واشار الجانبان الى ان المشروع  يهدف إلى إنشاء مركز وطني لتطوير وتسويق المشاريع التراثية الفلسطينية، بهدف خلق فرص توظيف وزيادة القدرة التنافسية للشركات الناشئة وتشجيعها على المبادرة، بالإضافة إلى توفير التدريب على مهارات التصميم والتسويق محلياً ودولياً.

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