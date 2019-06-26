إصابة ثلاثة مواطنين بجراح مختلفة برصاص الاحتلال شرق البريج





ودارت اليوم مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك عقب مسيرات نظمها الفلسطينيون احتجاجاً على ورشة المنامة الاقتصادية.

رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة مواطنين مساء اليوم الأربعاء، بجراح مختلفة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة، وفق ما أكدت وزارة الصحة بغزة.