إصابة ثلاثة مواطنين بجراح مختلفة برصاص الاحتلال شرق البريج
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاثة مواطنين مساء اليوم الأربعاء، بجراح مختلفة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة، وفق ما أكدت وزارة الصحة بغزة.
أصيب ثلاثة مواطنين مساء اليوم الأربعاء، بجراح مختلفة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة، وفق ما أكدت وزارة الصحة بغزة.
ودارت اليوم مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك عقب مسيرات نظمها الفلسطينيون احتجاجاً على ورشة المنامة الاقتصادية.
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