وزير الخارجية البحريني: دولة إسرائيل هنا وباقية ونريد السلام معها

وقال آل خليفة في المقابلة: إن "دولة إسرائيل هنا وباقية، ونحن نريد السلام معها"، كما نقلت قناة (الميادين) عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).



وأضاف: أن "مؤتمر المنامة" يمكن أن يغير اللعبة كاتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، وفق تعبيره.



وترعى الولايات المتحدة حالياً، ورشة عمل اقتصادية في العاصمة البحرينية المنامة، لمناقشة الشق الاقتصادي لخطة السلام المعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، وسط رفض فلسطيني رسمي شعبي.

رام الله - دنيا الوطنأجرى وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، مقابلة مع موقع (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلي، وذلك في ختام "ورشة المنامة" التي تستضيفها العاصمة البحرينية وترعاها الولايات المتحدة.