كشف ما سيناقشه.. أبو رمضان: هناك توجه لعقد المجلس المركزي بالفترة المقبلة

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد محسن أبو رمضان، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، أنه لم يتم تحديد موعد لعقد دورة للمجلس، ولكن هناك توجه لعقده خلال الفترة المقبلة.وتوقع أبو رمضان في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن تناقش الدورة المقبلة للمجلس المركزي، العديد من الملفات، أهمها مواجهة التحديات الخطيرة التي تعصف بالقضية الفلسطينية، والتركيز على قرارت المجلس السابقة، فيما يتعلق بوقف التنسيق الأمني، و"بروتوكول باريس" الاقتصادي، وصياغة استراتيجية عمل وطني موحد، واستثمار الجهد الوطني والشعبي الرافض لـ (صفقة القرن)، والشروع في إتمام عملية المصالحة.وقال: "إن عقد دورة المجلس المركزي المقبلة، منوط بالتغيرات السياسية، والتحولات التي تتم على المستوى السياسي".