ضاحي خلفان يعلّق على مقاطعة الفلسطينيين لـ"ورشة المنامة"

رام الله - دنيا الوطنعلّق نائب رئيس شرطة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ضاحي خلفان على "ورشة المنامة" الاقتصادية ومقاطعة الفلسطينيين لها.وقال في سلسلة تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "مقاطعة الفلسطينيين لتاجر الصفقة القرنية...خطوة صحيحة لا مساومة على وطن...من ينتقد الفلسطينيين مع تقديرنا لوجهة نظره ...المبادئ لا مساومة عليها....كم أقول......!!!".وأضاف: ترمب مليونير...يظن الفلسطينيين بحاجة إلى مال ..أنا أعرف فلسطينيين في الإمارات أغنى عن ترمب... الفلسطيني لا يحتاج إلى مال ...يحتاج إلى وطن مثله مثل أي إنسان يا ترمب !!!".وتابع خلفان: "مجرد غياب صاحب القضية عن اجتماع صفقة القرن ...يجعله مؤتمراً يفقد طرفاً رئيساً في صناعة السلام و الاستقرار في المنطقة ألا وهم الفلسطينيون".وأكد نائب رئيس شرطة دبي، أن أي قائد عربي يقول (نعم) لـ(صفقة القرن)، يدرك أن تاريخ الأمة لن يرحمه.