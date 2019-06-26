ضاحي خلفان يعلّق على مقاطعة الفلسطينيين لـ"ورشة المنامة"
رام الله - دنيا الوطن
علّق نائب رئيس شرطة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ضاحي خلفان على "ورشة المنامة" الاقتصادية ومقاطعة الفلسطينيين لها.
وقال في سلسلة تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "مقاطعة الفلسطينيين لتاجر الصفقة القرنية...خطوة صحيحة لا مساومة على وطن...من ينتقد الفلسطينيين مع تقديرنا لوجهة نظره ...المبادئ لا مساومة عليها....كم أقول......!!!".
وأضاف: ترمب مليونير...يظن الفلسطينيين بحاجة إلى مال ..أنا أعرف فلسطينيين في الإمارات أغنى عن ترمب... الفلسطيني لا يحتاج إلى مال ...يحتاج إلى وطن مثله مثل أي إنسان يا ترمب !!!".
وتابع خلفان: "مجرد غياب صاحب القضية عن اجتماع صفقة القرن ...يجعله مؤتمراً يفقد طرفاً رئيساً في صناعة السلام و الاستقرار في المنطقة ألا وهم الفلسطينيون".
وأكد نائب رئيس شرطة دبي، أن أي قائد عربي يقول (نعم) لـ(صفقة القرن)، يدرك أن تاريخ الأمة لن يرحمه.
علّق نائب رئيس شرطة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ضاحي خلفان على "ورشة المنامة" الاقتصادية ومقاطعة الفلسطينيين لها.
وقال في سلسلة تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "مقاطعة الفلسطينيين لتاجر الصفقة القرنية...خطوة صحيحة لا مساومة على وطن...من ينتقد الفلسطينيين مع تقديرنا لوجهة نظره ...المبادئ لا مساومة عليها....كم أقول......!!!".
وأضاف: ترمب مليونير...يظن الفلسطينيين بحاجة إلى مال ..أنا أعرف فلسطينيين في الإمارات أغنى عن ترمب... الفلسطيني لا يحتاج إلى مال ...يحتاج إلى وطن مثله مثل أي إنسان يا ترمب !!!".
وتابع خلفان: "مجرد غياب صاحب القضية عن اجتماع صفقة القرن ...يجعله مؤتمراً يفقد طرفاً رئيساً في صناعة السلام و الاستقرار في المنطقة ألا وهم الفلسطينيون".
وأكد نائب رئيس شرطة دبي، أن أي قائد عربي يقول (نعم) لـ(صفقة القرن)، يدرك أن تاريخ الأمة لن يرحمه.
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