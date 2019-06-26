شؤون فلسطينية

الحكومة الفلسطينية توافق على تمديد عمل بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح

الحكومة الفلسطينية توافق على تمديد عمل بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح
بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
وافقت الحكومة الفلسطينية على تمديد ولاية بعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين، بالإضافة إلى تمديد عمل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لمعبر رفح، لمدة 12 شهراً إضافياً حتى تاريخ 30-6-2020. 

وبعث رئيس الوزراء، وزير الداخلية د. محمد اشتية، رسالة إلى المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

وقال في الرسالة: "أود أن أؤكد موافقة الحكومة الفلسطينية على تمديد ولاية بعثة الشرطة الأوروبية الحالية لمدة 12 شهرًا إضافيًا حتى 30 حزيران/ يونيو 2020".

وأضاف اشتية في الرسالة: "وبالإشارة إلى اتفاقية الحركة والوصول، والمبادئ المتفق عليها لمعبر رفح بتاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، أود أن أعرب عن موافقتنا على مناقصة الاتحاد الأوروبي لتمديد المهمة، لمدة 12 شهرًا إضافية، ولمواصلة عمل البعثة المهم على معبر رفح، حتى 30 حزيران/ يونيو 2020 أيضاً".

واختتم اشتية رسالته: "أغتنم هذه الفرصة لأقدم شكري لدعمكم المستمر للشعب الفلسطيني، والتأكيد على التزام الحكومة الفلسطينية المستمر، ودعمها الكامل لبعثة شرطة الاتحاد الأوروبي، ولبعثة رفح".

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