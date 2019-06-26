الحكومة الفلسطينية توافق على تمديد عمل بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح

رام الله - دنيا الوطنوافقت الحكومة الفلسطينية على تمديد ولاية بعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين، بالإضافة إلى تمديد عمل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لمعبر رفح، لمدة 12 شهراً إضافياً حتى تاريخ 30-6-2020.وبعث رئيس الوزراء، وزير الداخلية د. محمد اشتية، رسالة إلى المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.وقال في الرسالة: "أود أن أؤكد موافقة الحكومة الفلسطينية على تمديد ولاية بعثة الشرطة الأوروبية الحالية لمدة 12 شهرًا إضافيًا حتى 30 حزيران/ يونيو 2020".وأضاف اشتية في الرسالة: "وبالإشارة إلى اتفاقية الحركة والوصول، والمبادئ المتفق عليها لمعبر رفح بتاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، أود أن أعرب عن موافقتنا على مناقصة الاتحاد الأوروبي لتمديد المهمة، لمدة 12 شهرًا إضافية، ولمواصلة عمل البعثة المهم على معبر رفح، حتى 30 حزيران/ يونيو 2020 أيضاً".واختتم اشتية رسالته: "أغتنم هذه الفرصة لأقدم شكري لدعمكم المستمر للشعب الفلسطيني، والتأكيد على التزام الحكومة الفلسطينية المستمر، ودعمها الكامل لبعثة شرطة الاتحاد الأوروبي، ولبعثة رفح".