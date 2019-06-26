ماذا علق عريقات على كلمة كوشنر خلال ورشة المنامة؟

رام الله - دنيا الوطنقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: "إن كلمة كوشنير أمس، في ورشة المنامة، أكدت أن الإدارة الأمريكية ترى مبادرة السلام العربية لن تكون الأساس لأي سلام في المنطقة بل ما تريده هو دمج هذه المبادرة بما يتناسب مع الموقف الإسرائيلي للتوصل لحل مشترك، أي بما معناه يريدون التنازل عن التنازل".وأضاف عريقات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم: "إن حجر كوشنير الأساس بورشة البحرين وصفقة القرن هو أن يكف الشعب الفلسطيني عن نضاله وصموده ضد الاحتلال وعندها يمكن أن تبدأ حملات مساعدته"، مشيرا إلى أن كوشنير اعتبر في كلمته أن ما يمنع الاستثمار والتطور الاقتصادي هو صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني.وأوضح عريقات إن أمريكا وإسرائيل يستغلان المشاكل والخلافات في المنطقة؛ لفرض الحقائق على الارض وربط أي مشروع استثماري أو اقتصادي ببقاء الاستيطان والاحتلال.وجدد عريقات مطالبته لحركة حماس بتنفيذ اتفاق القاهرة 2017 بشكل دقيق وفق جدول زمني محدد ومن ثم الذهاب لصناديق الاقتراع.