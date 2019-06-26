صبيح: الرئيس عباس يجري اتصالات لتحديد موعد عقد المجلس المركزي

رام الله - دنيا الوطنأعلن محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني، أن هناك اتصالات يجريها الرئيس محمود عباس ورئيس المجلس الوطني سليم الزعنون لتحديد الموعد المناسب لعقد المجلس المركزي خاصة بعد الاتصالات والزيارات الواسعة التي أجراها الرئيس وسيجريها في ظل التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية.وأشاد صبيح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم، بالموقف الفلسطيني الموحد ضد ما تسمى صفقة القرن وورشة البحرين البائسة والضعيفة التي أرادت الولايات المتحدة وإسرائيل منها اختراق الموقف العربي وقرارات القمم العربية التي اتخذت قرارات واضحة بعدم التطبيع مع اسرائيل لحين انسحابها من جميع الاراضي التي احتلت عام 67.وأوضح أمين سر المجلس الوطني أن ما طرحه كوشنير في افتتاح الورشة مثار للسخرية والحزن واصفا ما قدمه بأن الدولة فقط في غزة، كلام مرفوض بالمطلق.