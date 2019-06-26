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دبلوماسي روسي: ورشة البحرين خطوة خاطئة ولا حلول في غياب منظمة التحرير

دبلوماسي روسي: ورشة البحرين خطوة خاطئة ولا حلول في غياب منظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الدبلوماسي الروسي فاتش سلاف ماتوزوف، ورشة البحرين خطوة خاطئة تعمل على زيادة الازمة في الشرق الاوسط وتجعلها اكثر تعقيدا .

واكد ماتوزوف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم، أن ترامب وكوشنير اختاروا طريقاً، نهايته الفشل، وأنه لا حلول في ظل غياب الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس .

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