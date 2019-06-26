غرينبلات: السلطة الفلسطينية أضاعت فرصة مهمة بغيابها عن ورشة البحرين

رام الله - دنيا الوطنقال مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الأربعاء: "إن السلطة الفلسطينية أضاعت فرصة مهمة بمقاطعة ورشة عمل البحرين الاقتصادية.وكان غرينبلات على هامش الورشة الاقتصادية التي انطلقت أعمالها في العاصمة البحرينية المنامة، الثلاثاء، وتمثل الشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية المرتقبة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.وتهدف الورشة إلى جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين وخلق مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، وذلك خلال عشرة أعوام.وأوضح غرينبلات في مقابلة لـ (سكاي نيوز): "السلطة الفلسطينية أضاعت فرصة مهمة وكنا نريد الاستماع لتعليقاتهم"، مضيفا: "كنا نتمنى حضور السلطة الفلسطينية لورشة العمل في المنامة"، متابعا بقوله: "غياب السلطة الفلسطينية عن ورشة المنامة لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني".وكانت مستشار الأميركي، جاريد كوشنر، اعتبر قبيل انطلاق الورشة أن غياب الفلسطينيين عنها "خطأ استراتيجي"، قائلا: "إن الانتقادات للخطة، هي انتقادات مبنية على العاطفة ولم يتم التعاطي مع تفاصيلها".وتقاطع السلطة الفلسطينية أعمال الورشة، رافضة التعامل مع البيت الأبيض، الذي اتهمته بالانحياز إلى إسرائيل.