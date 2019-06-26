كوشنر: مشكلة الشرق الاوسط يمكن حلها اقتصاديا.. وسنعلن الشق السياسي لـ(صفقة القرن) قريبا





بدورها، نقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، عن كوشنر قوله: سنكشف قريبًا عن الجزء السياسي من (صفقة القرن)".





رام الله - دنيا الوطنأكد جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مؤتمر البحرين، أظهر أن مشكلة الشرق الأوسط يمكن حلها اقتصاديا.جاء ذلك في تصريحات له، عقب الانتهاء من أعمال ورشة البحرين الاقتصادية، والتي انطلقت أمس الثلاثاء، واستمرت حتى اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة.وأشار كوشنر، إلى أنه سيتم الاعلان عن خطة للحل السياسي عندما تكون جاهزة، منوها في الوقت ذاته إلى أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام الفلسطينيين في خطة السلام.