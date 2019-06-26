دولي

تركيا.. مصرع 10 مهاجرين وإصابة العشرات في حادث مروع

تركيا.. مصرع 10 مهاجرين وإصابة العشرات في حادث مروع
رام الله - دنيا الوطن
لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 30 آخرون، الأربعاء، في حادث انحراف حافلة تقل مهاجرين في شمال غرب تركيا، كما ذكرت السلطات المحلية.

وكانت الحافلة تحاول الإفلات من تدقيق على حاجز للشرطة عندما انحرفت عن الطريق واصطدمت بمتجر، كما ذكر حاكم محافظة أدرنة القريبة من الحدود اليونانية، حيث وقع الحادث، وفق ما نقلت (فرانس برس).

وأضاف الحاكم أن "الحافلة التي رفضت الامتثال، هربت بسرعة فائقة، ولم تتمكن من البقاء على الطريق عند دوار فدخلت في متجر. ولقي 10 مهاجرين مصرعهم وأصيب 30 بجروح".

ونشرت وسائل الإعلام التركية صورا للحافلة الصغيرة الخالية من المقاعد والنوافذ من الخلف، ومن الواضح أنها غير صالحة لنقل عدد كبير من الركاب.

وذكرت وكالة (دوغان) التركية للأنباء أن الجرحى نقلوا بصورة عاجلة إلى مستشفيات المنطقة، ولم تعرف جنسيات الضحايا على الفور.

وثمة حوالى أربعة ملايين مهاجر ولاجئ في تركيا التي تعد نقطة عبور مهمة للأشخاص الآتين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا الساعين للتوجه إلى أوروبا عبر اليونان، وغالبيتهم العظمى سوريون وعراقيون وأفغان.

وقد انتقل مليون مهاجر من تركيا إلى اليونان في 2015، حيث تسببوا بأزمة انتهت باتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة أدى إلى خفض كبير لعدد العابرين.

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